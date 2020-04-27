Президент: Литва и Азербайджан могли бы активнее сотрудничать в сферах IT и промышленности

Литва и Азербайджан могли бы активнее сотрудничать в сферах информационных технологий, транспортной, мебельной, пищевой и медицинской промышленности, а также искать возможности для совместной деятельности в туристическом и образовательном секторах, сообщила в понедельник администрация президента Литвы после разговора лидеров Литвы и Азербайджана.

В пресс-релизе утверждается, что президент Литвы выразил одобрение совместному участию Литвы и Азербайджана в реализации одиннадцати общих проектов в рамках финансируемой ЕС программы Twinning.

Администрация президента также сообщила, что в разговоре президенты Г. Науседа и И. Алиев основное внимание уделили вопросам осуществления программы Восточного партнерства ЕС.

В пресс-релизе сообщается, что президент Литвы ожидает амбиционных результатов от предстоящей конференции, которые могли бы найти отражение в итоговой декларации, поэтому мотивация стран-участниц программы Восточного партнерства в достижении целей евроинтеграции очень важна. Глава страны подчеркнул, что Литва готова вдохнуть новую жизнь в программу Восточного партнерства и руководить дискуссией восточных партнеров с ЕС, в частности делиться опытом интеграции с правительствами стран, стремящихся к евроинтеграции.

Саммит глав стран-участниц программы Восточного партнерства ЕС планируется провести 18 июня.

Лидеры обеих стран также обсудили последствия распространения коронавируса для социальной жизни и экономики обеих стран, обменялись мерами по смягчению карантина и способами стимулирования экономики по окончанию кризиса, сообщили в пресс-релизе.

Г. Науседа поздравил президента Азербайджана с началом священного месяца Рамадан и выразил сожаление, что пришлось отменить планировавшееся на 27 апреля заседание Комиссии по межправительственному сотрудничеству Литвы и Азербайджана.

В понедельник Г. Науседа дистанционно пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе президент Литвы провел беседы с лидерами Беларуси и Молдовы – Александром Лукашенко и Игорем Додоном.

Президент Литвы утверждает, что хочет пообщаться со всеми лидерами стран Восточного партнерства – Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, чтобы выяснить мотивацию этих стран в деле евроинтеграции, ход соответствующих реформ и существующие амбиции.

Созданная более десяти лет тому назад по инициативе ЕС программа Восточного партнерства определяет отношения с шестью постсоветскими странами – Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией, Беларусью и Азербайджаном, чтобы создать платформу для сотрудничества по вопросам развития демократии, торговли, экономической стратегии, передвижения людей и другим.

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