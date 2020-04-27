В Литве открылись уличные кафе, но людей в них мало: многим еще не выгодно открываться

Айсте Жебраускене ru.DELFI.lt

С 27 апреля в Литве открылись уличные кафе. Вильнюсский муниципалитет сообщает, что за день получил 150 заявок на оборудование более 1000 столиков на улице. Несмотря на это, вильнюсцы не спешат в кафе, клиентов там немного. Представитель Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов надеется, что во второй половине мая жители станут активнее и смелее.

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