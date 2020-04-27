В Литве зафиксирован 44-й случай смерти от коронавируса

ru.DELFI.lt

Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что 27 апреля 2020 г. после обеда был зафиксирован 44-ый случай смерти от коронавируса в Литве. Сообщается, что в Каунасской клинической больнице скончался житель Вилкавишкского района (смерть наступила 25 апреля). Человек был из возрастной группы 70-80 лет, у него были сопутствующие заболевания.

27 апреля днем сообщалось о двух случаях смерти от коронавируса в Клайпеде. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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