В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек

BNS ru.DELFI.lt

В понедельник появилась информация о том, что в Литве еще два человека скончались от коронавируса.

„До сегодняшнего дня был зафиксирован 41 случай смерти от коронавируса, а когда мы готовились к этой пресс-конференции, стало известно о двух скончавшихся от коронавируса в Клайпеде", - сообщила в понедельник на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене. Таким образом, общее число смертей от коронавируса составило 43. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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