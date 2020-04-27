Представитель парикмахеров: специалисты к работе возвращаться не спешат

Решением правительства Литвы с понедельника, 27 апреля, могут работать салоны красоты и парикмахерские. Однако не все они открываются, сказала президент Ассоциации парикмахеров и специалистов в этой сфере Йоланта Мачюлене. По ее словам, времени на подготовку и специалистов было немного.

"Одни специалисты, работающие в небольшом помещении, пытаются смириться с новыми требованиями. Большие салоны, в которым много работников, пока работать не могут. Появились ограничивающие деятельность правила. Сейчас пытаются составлять графики так, чтобы не мешать друг другу. Конечно, салоны на полную мощность не работают, поскольку услуги могут предоставлять только парикмахеры и маникюрщицы", – сказала Мачюлене.

Однако, по ее словам, не все специалисты начинают работать с понедельника.

"Хочется привести все в порядок, пересмотреть все требования. Конечно, клиенты соскучились, но хочется ясности", – сказала президент, заметив, что времени на подготовку было немного.

"Времени было немного. Эта спешка, закупка средств съели наше время. Все же хочется, чтобы было все, чего требуют центры гигиены, ведь появилось много новшеств. Например, Перед и после каждым клиентом надо дезинфицировать все поверхности, полы, проветривать помещение. Это отнимет немало времени. Темп работы замедлится", – сказала Мачюлене.

С понедельника в Литве работают парикмахерские и салоны красоты. Однако есть ограничения их деятельности. По правилам, на площади 10 кв. м можно принимать 1 клиента.

В парикмахерских можно стричь, красить и укладывать волосы. Мастера маникюра могут предоставлять услуги маникюра, гелевого маникюра. Брадобреи могут стричь бороды (брить - нельзя).

Карантин в Литве действует с 16 марта. Он был продлен до 11 мая.

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