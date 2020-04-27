Посол Литвы: в Китае и бизнес, и жизнь возвращаются в свою колею

В Китае, где началась вспышка коронавируса, жизнь постепенно возвращается в свою колею, сообщила посол Литвы в Китае Инна Марчюлените.

По ее словам, у литовского бизнеса, действующего в этой стране, не было большим проблем, ощущалось лишь некоторое "замирание".

"Китай, вероятно уже на несколько шагов впереди по тому, что открывается. Сегодня начинают учиться восьмиклассники и двенадцатиклассники, они возвращаются в школы", – заявила дипломат на удаленной пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что, согласно планам, в мае в Шанхае все туристические объекты, галереи, рестораны будут работать до полуночи, чтобы компенсировать потерянное время.

"Китай очень волнует потребление. Со вторника начинается фестиваль электронной торговли, во время которого большинство электронных магазинов будут скидками побуждать клиентов к потреблению. Также говорится о введении выходного, который бы длился два с половиной дня, чтобы люди меньше работали и больше тратили. Отдельные провинции выпускают собственные ваучеры, которые действуют одну неделю", – сообщила посол.

Она утверждает, что много работы и у китайских производителей медицинских средств. Самолеты с такой продукцией иногда "заполняют" целые аэропорты.

"Из-за количества грузовых самолетов и их избытка на несколько дней даже закрывают аэропорты. Но из них самолеты не могут вылететь, поскольку нет обслуживающего персонала в достаточном количестве. Поэтому поощряются перевозки поездами", – сказала И. Марчюлёните.

Она утверждает, что именно этой возможностью должна воспользоваться Литва.

"Мы видим, что мы могли бы иметь здесь нишу, когда привезенные товары могли бы распределяться и для других государств, которые могли бы воспользоваться нашими железными дорогами", – сказала посол.

По ее словам, литовский бизнес в Китае не испытал больших бед, а литовские бизнесмены в основном столкнулись с проблемами перебоев поставок из Китая.

"Мы не слышали об очень больших проблемах и знаем, что некоторый бизнес, находящийся в Литве, испытывал проблемы из-за перебоя поставок определенных деталей, но это, вероятно, было во всей Европе", – заявила посол на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о том, как дела у литовского бизнеса в Китае.

По ее словам, по причине перебоев в звеньях поставок в начале карантина проблемы были у всего бизнеса в Китае – по ее словам, ощущалось "замирание".

"Невзирая на это, я знаю, что наша сельскохозяйственная продукция постепенно отправляется в Китай, и здесь экспорт совершенно не останавливался", – сказала И. Марчюлёните.

"В прошлом году у нас был рекордный год по экспорту зерна, этот год также должен быть неплохим", – сказала посол.

По данным агентства поощрения экспорта Versli Lietuva, стоимость экспорта литовских товаров в Китай в 2019 году выросла на 55% до 277 млн евро, а стоимость импорта выросла на 8,6% до 928 млн евро.

В последнее время Китай начал ослаблять карантинные условия, также было заявлено, что город Ухань, где началась вспышка, уже одолел инфекцию.

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