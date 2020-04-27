ивиденды в таком же объеме порт перевел государству и в прошлом году. Это был крупнейший взнос из компаний, находящихся в управлении Министерства коммуникаций и транспорта.

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