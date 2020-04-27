Клайпедский морской порт внесет в госбюджет 28 млн евро прибыли

BNS ru.DELFI.lt

Дирекция Клайпедского морского порта переведет в государственный бюджет взнос прибыли в размере 28 млн евро за 2049 год, сообщил порт. Это составляет 70,7% подлежащей распределению прибыли.

ивиденды в таком же объеме порт перевел государству и в прошлом году. Это был крупнейший взнос из компаний, находящихся в управлении Министерства коммуникаций и транспорта. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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