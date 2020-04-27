В Литве открыты для посещения прогулочные тропы

После того как правительство Литвы представило план по смягчению карантина, с 27 апреля в стране открылись прогулочные тропы, парки, зоологические и ботанические сады. Также разрешены спортивные и развлекательные мероприятия на улице.

Посетители не смогут только попасть на башни обозрения.

Кроме того, в Литве открываются музеи и библиотеки.

Национальное агентство по поощрению туризма "Путешествуй по Литве" наблюдает за высоким интересом к природным объектам, сообщается в пресс-релизе.

Тысячи пользователей на сайте www.lithuania.travel ищут информацию о прогулочных тропах, поэтому команда портала предлагает обратить внимание не только на самые известные, но и на новинки сезона.

Тропы здоровья

Таких троп в Литве до сих пор не было – сейчас три такие тропы находятся в Региональном парке взморья - на стендах посетители могут увидеть, сколько калорий они израсходовали. Система оздоровительных троп Карклес-Калотес находится недалеко от Клайпеды, эти три кольцевых тропы: Красная, Желтая и Синяя. Общая их протяженность – 12 км. Старт - площадка перед зданием дирекции Регионального парка взморья.

Тропа в Шиленай

Выложенная камнями тропа, которая вела к поместью, этнографическая деревня, в которой 200 лет назад начали делать пасхальные вербы, городище, качели на площадке, болото с литовскими орхидеями... Протяженность тропы – 6 км.

Мифологическая тропа Сирветос

Немногие тропы так обильно населены – там можно встретить Маумаса, заячьего бога и Яжериниса. Всего в лесу - 17 литовских языческих богов и мифологических существ. Кроме того, эта километровая тропа "озвучена" – можно играть на таинственно звучащих музыкальных инструментах.

Тропа "Путь Майрониса под Дубисой"

Дубиса считается одной из самых известных литовских рек. Именно около этой реки черпал вдохновение литовский поэт Майронис. Тропа проходит по региональному парку Дубисы, по долинам рек Лукне и Лелика. Там установлены информационные стенды, есть мостики через речки, стоит небольшая башня обозрения. Тропа длиной 13 км. Начинается в Каулакяй около центра посетителей и завершается около Бетыгалы.

Тропа босых ног в Аникщяйском бору

В Литве популярны тропы, по которым можно ходить босиком. В Аникщяй придется пройти не только засыпанный шишками, камешками и песком отрезки и еще - болотистый участок! Кроме того, вдоль тропы протяженностью 1,2 км можно читать отрывки поэмы А.Баранаускаса "Аникщяйский бор".

Тропа по Амалвскому болоту

Это одно из самых больших болот Сувалькии, по которому проходит самая короткая тропа в Литве - 121 м.

Тропы вокруг озер

Вокруг многих жемайтийских озер проходят прогулочные тропы. 7-километровая тропа проходит вокруг озера Платяляй. Есть тропа вокруг озер Германтас и Ильгис (часть тропы можно пройти босиком).

Учебная тропа Гауёс

Это единственная тропа в Литве, куда надо ехать с паспортом в кармане, поскольку надо пересекать приграничный участок с Беларусью. Девенишкский региональный парк находится в Шльчининкском районе. Тропа 2 км проходит по долине реки Гауя – там есть 18 остановок с информационными стендами о местной флоре и фауне.

Напомним, что в Литве действует карантин, поэтому в общественных местах необходимо носить маски или респираторы, ходить группами не больше 2 человек и соблюдать дистанцию 2 м.

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