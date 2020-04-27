Пострадавших на скорой увезли в больницу.

По словам пострадавших, агрессоры приехали на 5-6 автомобилях (BMW, BMW X5, VW Golf и др.)

Обстоятельства происшествия выясняются, начато расследование.

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