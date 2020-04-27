Департамент гозбезопасности Литвы будет заниматься и медразведкой

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис во время второго своего срока полномочий на этом посту обещает усилить мощности медицинской разведки в Литве, учтя пробелы, проявившиеся во время кризиса с коронавирусом.

"Коронавирус показал, в каком мире мы будем жить в будущем. С учетом того, что ранее мы переживали определенный спокойный период, но в это время видим, что вирусы возвращаются. Мы видим вспышки туберкулеза, SARS, свиной чумы, птичьего гриппа", – сказал в интервью BNS Д. Яунишкис.

"Нам следует обратить больше внимания на вирусологию, и, очевидно, разведке также нужно менять профили, очень серьезно думать о медицинской разведке", – сказал глава ДГБ.

"В США есть отдельная разведка, которая занимается медицинской разведкой, наблюдением за медицинской ситуацией в мире. И Литва не должна быть исключением", – сказал Д. Яунишкис.

"Это среди приоритетов и задач моего второго срока полномочий. С учетом тенденций, это неизбежно, было бы глупо это игнорировать. Я уже упоминал об этом и в беседах с фракциями в Сейме, что это одно из направлений, где разведка должна сфокусироваться и адаптироваться", – сказал он.

Руководитель разведки также сообщил, что подготовил изменения к правилам внутреннего порядка, которые ограничат отдачу устных указаний в качестве реакции на выводы парламентариев о действиях ДГБ накануне президентских выборов.

Директор департамента в интервью подтвердил, что людей из окружения президента Гитанаса Науседы проверяли, когда был получен список из "человеческого источника", а часть кандидатов были информированы о рисках.

Д. Яунишкис также выразил поддержку инициатив по созданию службы контролера разведки и возможности обжаловать действия сотрудников разведки в суде, но выразил сомнения в рекомендациях установить максимальные сроки применения разведывательных методов и в более строгом порядке уничтожения информации.

Глава ДГБ также сказал, что уделит еще больше внимание внутренней коммуникации в разведывательном сообществе. "Мне лично это очень напоминает определенный урок, который нужно выучить. Я беру на себя эту ответственность, и мы действительно будем стремиться к лучшим результатам", – сказал Д. Яунишкис.

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