Погода: последние дни апреля принесут не только тепло

Неделя начнется с сухой и более приятной погоды, позже ожидаются атмосферные фронты, которые принесут осадки.

В понедельник установится зона высокого давления. День будет солнечным, спокойным. температура днем поднимется до 14-17 градусов тепла, только у моря и на северо-востоке будет – 12-13 градусов тепла.

В ночь на вторник увеличится облачность, однако осадков еще не ожидается. Будет дуть теплый южный, юго-западный ветер. Ночью будет 3-8 градусов тепла. Во вторник днем местами пройдут небольшие дожди. Наибольшая вероятность дождя ожидается на севере. На юге Литвы местами выглянет солнце. Днем будет 16-21, на взморье 13-15 градусов тепла.

В среду над Литвой установится атмосферный фронт - во многих районах пройдут дожди. Более обильные осадки ожидаются в Жемайтии и на севере, днем зона осадков придет к центральной части Литвы. Будет дуть северный, северо-восточный ветер. Ночью будет 5-10 градусов тепла. Днем там, где будут идти дожди, будет 10–15 градусов, на юге дожди будут кратковременными, там воздух прогреется до 16–21 градуса.

В четверг дожди будут более обильные. Ночью сильные дожди пройдут в южной и центральной части Литвы, днем интенсивные дожди ожидаются в Паневежском и Утенском округе. Ночью будет 4–9 дням 9-14 градусов.

В пятницу установится зона высокого давления. Облака рассеются уже ночью, днем вероятность дождя невелика. Ночью будет 1-5 , на поверхности почвы возможны заморозки - 0–3 градуса. Наибольшая вероятность осадков в Жемайтии. Днем будет 11-16 градусов тепла.

В выходные снова потеплеет. В субботу будет без осадков, а в воскресенье атмосферный фронт с осадками пройдет над взморьем и Жемайтией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!