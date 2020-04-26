Вернувшийся эмигрант не дает покоя соседям: боятся, что из-за "гастролей" заразит всех

Эмигрант, живущий в многоквартирном доме в городе Кведарна Шилальского района, сразу же стал настоящим "подарком" на Пасху для соседей. Жители многоквартирного дома жалуются, что мужчина не соблюдает правила карантина и не только приглашает друзей выпить с ним, но и не всегда проводит время в помещениях, выделенных муниципалитетом.

Соседка, которая не хотела представляться, сказала Delfi, что вся история началась через день после Пасхи. По ее словам, невозможно расслабиться с первых минут, когда эмигрант, вернувшийся из Швеции, был доставлен в социальное жилье в многоквартирном доме.

"Этот человек не местный, но из нашего района. В нашем доме есть одно социальное жилье, поэтому ему были выделены эти помещения для самоизоляции. Как только он попал сюда, он сразу начал ходить везде, разговаривая по телефону на лестничной клетке. Мы были шокированы, когда одна женщина пришла к нему через 10 или 15 минут и оставалась там около часа", - вспоминает она первую встречу.

Женщина сказала, что она немедленно позвонила 112, чтобы зарегистрировать "гастроли" эмигранта, но одного звонка было недостаточно.

"4 или 5 звонков должны быть зарегистрированы. Поскольку нас службы не очень спрашивали, мы нашли ответственных лиц в муниципалитете, сообщили им о посетившей его девушку. Вероятно, этого человека предупредили, потому что девушка вылетела, как пуля. Но мы все еще волновались по поводу его размещения рядом с нами ".

По словам соседки, после вызова всех ответственных лиц и служб, жителям многоквартирного дома наконец удалось выяснить, что эмигрант не мог изолировать себя от матери, поэтому ему были выделены эти помещения.

"Ну мама - это одна семья, а здесь живет целых тринадцать семей, и, конечно, не все в молодом возрасте. И пенсионеры, и инвалиды живут. Я сама провожу все время дома, потому что я в группе риска, только муж со всеми средствами защиты едет на работу, но когда он возвращается, мы все сразу дезинфицируем. Во время этого вернувшегося начались большие неприятности, ночью все соседи должны дежурить попеременно, мы наблюдаем за каждым его шагом через глазок", - сказала она.

Женщина объяснила, что приезжала не только девушка, но также и друзья, которые приносят алкоголь, и затем начинается шум.

"Вызывали полицию, потому что вы понимаете, что шум действительно мешает отдыху и слышен сквозь тонкие стены. Он и окно разбил. Мы зафиксировали этих гостей, наблюдая за ними, может быть, пару раз, мы просто "по-черному" следим за ним. Мы действительно боимся заразиться чем-то, когда человек не придерживается самоизоляции, как это необходимо. Вы можете называть нас параноиками, но мы хотим защитить себя ".

Она также вспомнила, что, когда вызвали полицию из-за гостя, они его найти не смогли.

"Мы не знаем, зафиксировали ли сотрудники, был он трезвым или нет, нам такую информацию не предоставили. Также приезжала скорая, мы не совсем уверены в его здоровье. Было бы лучше, если бы он не нарушал требования самоизоляции и не шумел", - сказала соседка.

Мартинас Ремейкис, главный специалист Департамента права и общественного порядка муниципалитета Шилальского района, подтвердил Delfi, что к находящемуся в самоизоляции жителю приходила девушка.

"Мужчина вернулся и был изолирован в помещении, принадлежащем муниципалитету Шилале. Женщина посетила его в первый же день, а после посещения она изолировалась в своем доме. Поступали регулярные сообщения от жителей дома о несоблюдении мужчиной самоизоляции, и в некоторых случаях полиция прибывала не сразу том основании, что это не был экстремальный вызов в соответствии с установленными ими категориями".

Муниципальный служащий заявил, что 16 апреля письмом "О реагировании на вызовы" обратились с просьбой в виде исключения реагировать на эти вызовы.

"На следующий день после того, как письмо было отправлено в главный комиссариат полиции Таурагского уезда, от жителей снова поступил звонок о несоблюдении самоизоляции. Мужчина пригласил друзей в помещение для самоизоляции, но когда приехала полиция - он был один", - сказал он.

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