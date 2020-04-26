Влияние пандемии на автомобильный рынок: в Литве может наблюдаться наплыв подержанных автомобилей, изменятся цены

Многие литовцы даже не представляют свою жизнь без машины, но нынешняя ситуация может немного скорректировать привычки литовцев и сами цены. Экономист Жигимантас Маурицас в передаче "День на Delfi" сказал, что для автомобильного рынка сейчас не лучшее время, и можно ожидать его восстановления в конце этого года или в начале следующего.

Пауза на авторынке

Глава коммуникаций Autoplius.lt Матас Бузелис говорит, что автомобильный рынок не остановился, но есть определенные изменения.

"Мы замечаем, что автомобильный рынок не остановился, была пауза, возможно, некоторые люди, которые рассматривают возможность покупки автомобиля, вообще отказались от этой идеи или, возможно, отложили ее на долгое время. Мы видим, что январь и февраль были действительно сильными месяцами, но в марте была сделки заморозились, потому что был карантин, мы видим большие падения по сравнению с мартом прошлого года", - говорит М. Бузелис.

Ж. Маурицас также заверяет, что количество сделок уменьшается во время карантина. Правда, как подчеркивает экономист, автомобиль не является покупкой первой необходимости, по крайней мере, на данный момент.

"Глядя на опыт других стран, мы видим, что количество сделок действительно значительно снижается во время карантина. Допустим, мы можем взять пример Китая: новых автомобилей стало меньше примерно на 90%, падение на вторичном рынке было меньше, примерно на 40-50%.

Автомобиль, особенно новый, не является покупкой первой необходимости. Люди обычно откладывают это на довольно долгое время, поэтому я осмелюсь быть консервативным - я думаю, что рынок должен восстановиться только в конце этого года или в начале следующего года, особенно когда речь идет о новых автомобилях", - заверил экономист.





Больше всего пострадал рынок импорта

Отвечая на вопрос, стало ли меньше объявлений о продаже автомобилей в этот период, М. Бузелис сказал, что люди продолжают пытаться продавать автомобили, а также есть те, кто их покупает, и наихудшая ситуация была в первые дни карантина, когда преобладала неопределенность.

"Мы следим за количеством объявлений, поэтому основной проблемой было то, что, когда начался карантин, мы увидели, что рынок немного остановился, была полная неопределенность, мы не знали, как все пойдет, но через неделю ситуация улучшилась, люди продолжали продавать свои машины. Они покупали их раньше, покупают и сейчас. Даже когда некоторые услуги Regitra были недоступны, люди интересовались, как все исправить.

Я рад, что Regitra создала и настроила электронную систему, с помощью которой можно регистрировать покупку и продажу. Пока что мы не замечаем, что количество объявлений сократилось, люди пытаются продавать автомобили. Глядя на официальную статистику, мы видим, что рынок новых автомобилей сократился на 43% в марте этого года по сравнению с мартом прошлого года. Рынок импортных автомобилей упал на 57%. А рынок подержанных автомобилей, зарегистрированных в Литве, составляет 38%. Можно сказать, что импортный рынок пострадал сильнее всего", - говорит М. Бузелис.

Как изменятся цены

По словам собеседника, сложно сказать, как изменятся цены, но М. Бузелис сомневается, будут ли они массово падать.

"Глядя на цены на автомобили, выставленные на продажу, мы не можем сказать, что на данный момент что-то действительно дешевеет. Конечно, есть такие партнеры, дилеры, которые продают автомобили в течение этого периода карантина и предлагают более низкие цены, утверждая в объявлении, что сейчас трудное время, поэтому они приглашают воспользоваться возможностями и купить дешевле. Но в целом мы не видим, чтобы автомобили были дешевле.

Конечно, есть отдельные случаи, когда автомобили продаются дешевле, но мы не думаем, что это может стать массовым явлением", - заверил он.

Правда, многие признаются, что литовцам действительно нужна машина. Экономист Ж. Маурицас объясняет, что в будущем некоторые люди могут хорошо подумать о том, действительно ли им нужна вторая или третья машина. По его словам, цены действительно могут измениться.

"Для многих литовцев автомобиль - необходимый товар. Для людей, которые живут далеко от больших городов, в небольших городах, деревнях ,где общественный транспорт не очень хорошо развит или просто неудобен, автомобиль является основным средством передвижения. Для большинства людей в Литве автомобиль является единственным средством передвижения, но в крупных городах ситуация иная: уже есть общественный транспорт, услуги каршеринга, самокаты, велосипеды и все остальное. Учитывая, что пандемический кризис превращается в экономический, не только литовцы, но и население мира чувствуют себя неуверенно, некоторые из них решат отказаться от второго или третьего автомобиля. Если таких домохозяйств достаточно много, предложение превысит спрос, поэтому мы можем ожидать корректировки цен", - говорит экономист.

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