Неправильное ношение медицинских масок может навредить: названы самые распространенные ошибки

Маски для лица являются сегодня необходимостью. Хотя невозможно посетить общественное место без защиты лица, фармацевты отмечают, что клиенты не всегда делают это правильно. Маски собственного производства, респираторы или медицинские маски - все эти продукты обладают различными свойствами, которые важно знать перед тем, как надеть их.

Обращать внимание на материал

С 10 апреля стало обязательным носить медицинские маски в общественных местах, некоторые люди начали сами изготавливать защитные средства, но, по словам профессора КТУ, исследующего свойства материалов, д-р. Дайвы Микучёнене, не все материалы, имеющиеся дома, обладают свойствами, необходимыми для масок, и подходят для их производства.

"Выбранные материалы должны быть максимально плотными, как минимум трех слоев. Я бы рекомендовал выбирать трикотажные и нетканые материалы для отдельных слоев, так как такие структурированные материалы легче адаптируются к анатомической форме лица. Это означает, что маска из таких материалов хорошо прилегает к лицу, поэтому вдыхаемый воздух будет проходить через маску, а не через незакрепленные края", - советует профессор.

Если вы хотите, чтобы маска для лица не промокала как можно дольше, по словам Д. Микучёнене, нужно выбирать синтетические материалы для слоя рядом с лицом, предпочтительно из микрофибры.

"Синтетические материалы не впитывают влагу, поэтому не промокают. Выдыхаемая влага перемещается в другие слои, поэтому для второго или третьего слоя следует использовать натуральные волокна, которые хорошо впитывают влагу, такие как хлопок или лен. Влага впитывается в более глубокие слои и оттуда испаряется в окружающую среду, а слой рядом с лицом создает ощущение сухости", - говорит профессор.

Медицинские маски и респираторы также изготовлены из нетканых материалов из микрофибры.

Золотые правила

Решить, какие средства защиты выбрать, может каждый, среди плюсов одноразовых медицинских масок Д. Микучёнене называет хорошие фильтрационные свойства, потому что эти маски сшиты из специальных волокон высокой плотности из нетканых материалов. Тем не менее, важно отметить, что такие маски быстро намокают и их следует часто менять, их нельзя стирать или гладить горячим утюгом. По мнению профессора, не следуя рекомендациям правильного ношения, маски могут не только не защищать, но и стать дополнительным источником заражения.

Елена Декснене, фармацевт в Eurovaistinė, говорит, что люди все еще делают ошибки, когда надевают медицинские маски. Основными из них являются неприжый провод в верхней части маски, слишком длительный износ и отсутствие гигиены рук при смене маски.

"Если мы хотим, чтобы маска защищала нас, важно помнить о правилах ношения маски - мыть или дезинфицировать руки перед тем, как надевать маску, и прижимать провод на верхней части маски к лицу", - советует она.

По словам специалиста, влажная медицинская маска является одним из признаков того, что пришло время заменить ее новой, стоит делать это каждые 2-3 часа. Также важно помнить, что медицинские маски являются одноразовыми и должны быть выброшены, даже если вы носили их только в течение 15 минут.

Неудобно, но необходимо

Хотя, возможно, и неудобно носить маску во занятий спортом на улице, по словам Е. Декснене, это не причина не использовать защитные средства. "Носить средства защиты по-прежнему необходимо, за исключением тех случаев, когда вы занимаетесь спортом там, где поблизости нет людей, но даже тогда у вас должны быть средства защиты, чтобы вы могли надевать их в случае необходимости", - говорит фармацевт Eurovaistinė.

Люди, которые носят очки, часто жалуются на неприятные ощущения от медицинских масок, когда приходят в аптеку. Е. Декснене говорит, что очки должны прижимать край медицинской маски, чтобы они не потели и вы не чувствовали дискомфорта.

Правда, врачи не рекомендуют носить медицинские маски детям до 2 лет. По словам Е. Декснене, если у вас есть возможность проводить больше времени с детьми, выйдите, чтобы подышать свежим воздухом на балкон или подальше от людей, постарайтесь прикрыть лицо ребенка на улице, если есть возможность - носите его в переноске или использовать дождевик.

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