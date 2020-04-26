В Литву доставлено почти 11 тонн защитных костюмов

В воскресенье в Литву было доставлено почти 11 тонн защитных костюмов из Китая. Партия должна быть доставлена в Каунасские клиники, позже, при необходимости, они отправятся в больницы в Каунасском, Мариямпольском и Таурагском уездах, сообщило Министерство здравоохранения.

Самолет, который приземлился в Каунасском аэропорту утром, также привез 300 тысяч палочек для взятия образцов из носа, они будут переданы в Национальную лабораторию общественного здравоохранения.

Каунасская клиника является одной из пяти больниц, которые организуют и координируют предоставление услуг, в том числе распределение полученных средств индивидуальной защиты.

По словам Минздрава, эта поставка является еще одной частью заказа со средствами индивидуальной защиты из Китая. Министерство транспорта и коммуникаций отвечает за их логистику в Литве.

Полученный груз распределяется по пяти больницам страны - клиникам Сантарос, клиникам Каунаса, Клайпедской университетской больницы, Паневежской республиканской больнице и Шяуляйской республиканской больнице.

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