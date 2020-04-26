Погода: обильных дождей придется подождать

В воскресенье прохладная погода будет идти в Литву с севера. В начале дня будет немного облачно. В течении дня облака будут сгущаться.

В северных районах страны будет больше облаков, во многих местах пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный западный, северо-западный. В северной части Литвы из-за большей нестабильности атмосферы в некоторых местах будут возникать относительно сильные порывы ветра. В этой части Литвы, как и на взморье, будет прохладнее всего, температура поднимется до 9-11 градусов. На юго-западе страны ожидаются более высокие температуры, до 14 градусов, а во многих других местах температура будет колебаться около 12 градусов тепла.

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В Вильнюсе дождя не ожидается, будет переменная облачность. Ветры довольно спокойные западные ветры. Температура достигнет 12 градусов. Аналогичная погода, возможно, только на один градус теплее, будет в Каунасе. В Клайпеде вероятность дождя также мала, а ветер с прохладного моря не позволит воздуху нагреться.

В понедельник ожидается более теплая погода. Тем не менее, освежающего дождя ожидать не стоит, будет переменная облачность. Ветер западный. Ночь будет холодной, температура будет колебаться между 2 градусами мороза и 3 градусами тепла, а на Куршской косе будет около 4–5 градусов тепла. В течение дня воздух прогреется до 11-16 градусов.

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