Даже в лесу не скроешься от людей: литовцы забыли о карантине и массово потянулись на природу

Габриэле Гринкайте ru.DELFI.lt

В воскресенье, когда столбики термометров поднялись выше 10 градусов по всей Литве и светило солнце, некоторые жители решили игнорировать угрозу коронавируса и отправились восхищаться бодрствующей природой. Редакция Delfi увидела видео читателя, в котором видно много автомобилей - все они приехали прогуляться по Кернаве в выходные дни.

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