У работника пансионата в Антавиляй установлен коронавирус

Роланда Лингене, директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в воскресенье подтвердила заражение коронавирусом сотрудника пансионата в Антавиляй.

"24 апреля в Неменчине был проведен анализ, человек чувствует себя хорошо, симптомов нет. Вчера в Национальный центр общественного здравоохранения поступила информация о подтвержденном положительном (ответе - BNS), то есть сотруднике пансионата в Антавиляй. Из-за характера работы должен иметь контакт с пациентами. В настоящее время установлены два человека. Лицо, тест которого на COVID-19 положительный, также изолирован, и те два человека", - сказал Р.Лингене.

В понедельник сотрудники центра едут в это учреждение, чтобы более детально оценить ситуацию.

"Личный разговор с людьми и возможность задать открытые вопросы показывает, что, хотя у них не должно было быть (контакта - BNS), в соответствии с тем, как организована работа, но, знаете, как есть, как есть", - добавила она.

Бируте Шаракаускене, заместитель директора пансионата в Антавиляй, подтвердила, что инфицированный человек и еще двое находятся в изоляции. По предварительной оценке, десять сотрудников имели контакт.

"В пятницу, 24 апреля, у одного из наших специалистов по индивидуальному уходу был установлен COVID-19. (...) Все контакты либо проверены, либо нет результатов. Одним словом, многие уже получили ответы, а другие нет - от сотрудников. С сотрудниками все хорошо, с завтрашнего дня мы будем думать о том, как проверить жителей", - сказала Б. Шаракаускене BNS.

Ранее сообщалось, что у нескольких человек в пансионате были контакты с сотрудниками ставшей очагом коронавируса швейной компании Vilnika в городке Неменчине.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!