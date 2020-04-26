Оставшаяся без дохода многодетная мать: получила ответ, что пособие в размере 257 евро мне не принадлежит

Правительство еще в марте бросило так называемый спасательный круг для самозанятых и тех, кто потерял свой доход из-за введенного карантина - они могут обратиться в Службу занятости и получать ежемесячное пособие в размере 257 евро. Это пособие может выплачиваться только до окончания карантина в Литве или отмены чрезвычайной ситуации.

Однако не все могут извлечь выгоду из такой поддержки. Как рассказала мать троих детей, обратившаяся в редакцию Delfi, она находится в отпуске по уходу за ребенком третий год. До карантина, по словам женщины, она работала в салоне красоты в индивидуальном порядке, что приостановило ее деятельность из-за введенных ограничений.

"Я мать троих маленьких детей. Я занимаюсь индивидуальной деятельностью в салоне красоты уже почти год. Из-за карантина деятельность была приостановлена - я не могу зарабатывать.

Я обратилась в службу занятости за пособием в размере 257 евро, но получил ответ, что оно мне не принадлежит, потому что я третий год нахожу в декрете по месту работы (я работала социальным педагогом в школе, декрет закончится 8 мая). Но я не получал никаких доходов от декрета этот третий год ... Мне действительно не принадлежит поддержка? Или государство оставляет на произвол судьбы?"- задается вопросом многодетная мать.

Согласно сайту Sodra, если будет принято решение о получении пособия до того, как ребенку исполнится два года, отец или мать, получающие пособие, на второй год имеют возможность работать (завершить отпуск по уходу за ребенком) и получать доход, но это не приведет к уменьшению пособия Sodra.

Другими словами, начиная со второго года ухода за ребенком, отец или мать могут работать и получать дополнительный доход.

Считается, что трудовые отношения не прекращены

Тем не менее, родители, которые решили заботиться о ребенке в течение трех лет и которые получили доход самостоятельно, должны знать, что они не имеют права на какие-либо дополнительные пособия в случае потери дохода из-за карантина.

По словам представителя Службы занятости Милды Янкаускене, вышеупомянутая поддержка в размере 257 евро не предоставляется лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и лицам, работающим не по найму, поскольку их трудовые отношения не были прекращены.

"Если человек занимается индивидуальной деятельностью, но находится в отпуске по уходу за ребенком в компании по трудовому договору, то считается, что трудовые отношения в компании не были прекращены.

После отпуска по уходу за ребенком трудовые отношения не прекращаются, поэтому данное лицо более не соответствует одному из условий Закона о занятости, в котором говорится, что пособие предоставляется самозанятым лицам, которые, в условиях чрезвычайного положения и карантина, объявленных правительством Литовской Республики, не работают по трудовому договору, не имеют правовых отношений: приравниваемых к рабочим, а также не получающие доход, связанный с трудовыми отношениями. Лицо должно выполнить все условия, только тогда присуждается субсидия", - объясняет М. Янкаускене.

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