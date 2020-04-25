На автостраде VW Passat врезался в полицейский автомобиль

25 апреля, в 17 ч., на автостраде Клайпеда-Каунас, в 15 км от Клайпеды, в стоящий полицейский автомобиль врезался VW Passat.

По данным представителя полиции Клайпедского округа Андромеды Грауслене, полицейские оформляли документы, поскольку на автостраде произошло ДТП.

Служебный автомобиль стоял со включенными огнями. Несмотря на это, в него врезался VW Passat. Удар был очень сильным. Если бы не заграждение, полицейский автомобиль оказался бы на встречной полосе.

Полицейских во время ДТП в машине не было. Однако пострадали водитель и пассажирка VW Passat. Их увезли в больницу.

Foto: ReidasTV

Foto: Facebook

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