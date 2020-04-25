В Беларуси в разгар пандемии прошел общереспубликанский субботник. Врачей тоже попросили скинуться

В день, когда в Беларуси зарегистрировали больше всего инфицированных коронавирусом (+815 за сутки, всего с момента распространения эпидемии 9590), в стране прошел республиканский субботник.

В субботу, 25 апреля, в Беларуси прошел общереспубликанский субботник.

Накануне Всемирная организация здравоохранения направила в Беларусь свои рекомендации - отказаться от проведения массовых мероприятий.

В пятницу, 24 апреля, Минздрав страны в очередной призвал белорусов избегать мест массового скопления людей.

Коме того, Международная организация труда – в ответ на обращение в эту организацию главы Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александра Ярошука – направило письмо белорусскому правительству с просьбой "сделать так, чтобы в субботу, 25 апреля 2020 года, постановление № 233 не выполнялось в той форме, которая не совместима с соответствующими конвенциями, ратифицированными Беларусью".

"Между тем, субботник состоялся. По предварительным данным, участвовали 2,3 млн белорусов, собрано порядка 8,7 млн рублей (более 3,2 млн евро в эквиваленте)", - сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника. Он пояснил, что половина собранных денег остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома – их используют "для благоустройства населенных пунктов, мест захоронений, детских лагерей". Другая половина – "на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе".

Большинство участников субботника, в том числе члены правительства, администрации президента, сажали деревья и занимались благоустройством территорий. В репортажах государственного ТВ, на фото и видео в соцсетях и мессенджерах заметно, что люди работали в группах, масок на лицах незаметно. Ни о каком социальном дистанцировании, рекомендованном медиками в разгар эпидемии коронавируса, речь не идет.

Аналогичным образом выглядел субботник с участием главы государства и сопровождавших его лиц. Александр Лукашенко сажал деревья в Петриковском районе Гомельской области на территории Национального парка "Припятский", который граничит с Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником.

Субботники белорусский лидер назвал доброй традицией: "Вот и вся идеология - мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий". Кроме того, Лукашенко заявил, что в стране появится новая Конституция – "скорее всего, в новой пятилетке".

Лукашенко также объяснил перенос своего ежегодного послания "…Ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто", – цитирует главу государства телеграмм-канал "Пул Первого". По данным этого же источника, выступление президента должно было состояться в середине апреля.

Каким образом производили подсчет заработанных на субботнике денег, правительство не поясняет. Однако точно известно, что многие белорусы в добровольно-принудительном порядке просто перечислили деньги в фонд субботника, так и не выйдя ни на свои рабочие места, ни на мероприятия по благоустройству территорий.

В соцсетях и мессенджерах много возмущенных реплик в связи с принуждением к участию в субботнике. Наибольшее возмущение вызвали факты принуждения врачей сдавать деньги. Об этом пишут многие негосударственные издания, куда обратились сами возмущенные медики.

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