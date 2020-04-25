В Литве открылись торговые центры, но покупатели в них возвращаться не спешат

С четверга в Литве открываются магазины в торговых центрах. В четверг открылась часть магазинов в ТЦ Akropolis, с субботы там уже работают все магазины. В субботу открылся и торговый центр Ozas. Однако большого количества покупателей в магазинах нет.

ТЦ Akropolis в трех городах Литвы открылись в четверг, но большого наплыва покупателей в них не было. Очередь стояла лишь у магазина Ermitažаs. Никакого столпотворения не было ни внутри ТЦ, ни на стоянке рядом с ними. Возможно, так было потому, что в четверг были открыты не все магазины.

В субботу работают уже практически все магазины, но большого потока покупателей не наблюдается.

В субботу фотограф Delfi фотографировал посетителей в ТЦ Ozas и Akropolis. Видно, что покупатели в магазины возвращаться не спешат. Посетители чаще всего идут в магазин продовольственных товаров или в салоны операторов мобильной связи, но в магазинах с обувью и одеждой клиентов было немного.

В ТЦ работники тщательно дезинфицируют поверхности, на входе в ТЦ Ozas

измеряют температуру входящих.

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