На улицы Вильнюса выехали автобусы в масках

Работники ЗАО Vilniaus viešasis transportas решили "защитить" от вируса и автобусы. Они подошли к ситуации с улыбкой: надели на автобусы маски.

Компания рассказала, что каждый день обеспечивает водителей как одноразовыми медицинскими, так и многоразовыми защитными масками.

"Мы стараемся защищаться как можно лучше", – сказали представители компании. Все автобусы и троллейбусы в Вильнюсе дезинфицируют после каждого рейса. Ничью тщательно обрабатывают все салоны целиком, не только поверхности.

Пассажиры могут продезинфицировать руки внутри каждого автобуса и троллейбуса – это рекомендуют делать всем входящим в транспорт. ЗАО Grinda дезинфицирует и остановки.

Delfi напоминает, что в Литве действует карантин. Правительство ввело требование - обязательное ношение масок в общественных местах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!