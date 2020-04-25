Летний отдых в Литве: на всех места не хватит

После того как премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал жителей страны это лето провести у себя на родине, президент Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавялене сказала, что места для всех в Литве не хватит.

В Литве есть много красивых мест: курортов, лесов, городов. Но места для всех желающих отдохнуть не хватит.

"Я призываю всех, кто не может уехать за пределы страны, особенно людей из группы риска, отдыхать в Литве и помочь сохранить местный туризм", – сказала Гавялене в передаче Delfi 11.

Глава портала pamatykLietuvoje.lt Арвидас Дотас сказал, что у него на карте собрано большое количество информации о туристических маршрутах по Литве.

"На нашей карте 4000 таких места, люди могут их найти. Кроме того, мы предоставляем информацию о заведениях общепита, гостиницах. Вся информация собрана на одном сайте, на удобной карте", – рассказал он.

Еще заметил, что с учетом нынешней ситуации, рекомендует пользоваться виртуальными возможностями – посетить музеи виртуально, погулять по тропам.

"Другой момент - надо планировать сейчас, а отправляться в путешествие потом. Когда темп жизни быстрый, планировать поездки некогда. Не хватает времени вникнуть в то, что же хотим увидеть, углубиться в историю объектов и т.п. Сейчас времени больше, можно подготовиться к будущим поездкам, когда карантин завершится. Если вы все же решите путешествовать позже, рекомендую выбирать такие места, куда люди массово не едут.

Это позволяет сделать наш портал. В числе 4000 мест есть и такие, где ты можешь быть единственным посетителем или по крайней мере не придется толкаться на одном пятачке с другими как в ТЦ", – сказал он.

Гавялене заметила, что для одних - планирование поездок - это удовольствие, а другим хочется, чтобы все было сделано за них. "Да, в Литве есть красивые места, но люди часто любят, чтобы за них все продумали и сделали", – заметила она.

Комментируя работу гидов во время пандемии, Гавялине сказала, что все будет зависеть от того, откроют ли границы.

"Нужно больше ясности в вопросе, когда откроют границу Литвы. Это поможет не только гидам, но и организаторам поездок. Кстати, годы обслуживают и жителей Литвы. Уже сложилась красивая традиция, когда предприниматели перед ужином нанимают гида, который показывает собравшимся достопримечательности, город под другим углом", – сказала собеседница.

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