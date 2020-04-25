Врач оценила статистику заболеваемости коронавирусом: лето у нас может быть более веселым

В Литве растет количество людей, которых проверяют на коронавирус, а количество положительных случаев снижается. Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене сказала что радоваться пока рано, однако, возможно, летом будет более веселым.

"Радоваться и делать светлые прогнозы еще рано, но можно сказать, что если темп заболеваний останется таким, какой он сейчас, то, думаю, лето будет более веселым", – сказала Размувене.

По ее словам, на данный момент количество случаев заболевания снижается, но вирус еще никуда не пропал. Новые случаи регистрируют каждый день, но их стало меньше. Эпидемиолог видит в этом заслугу карантина.

По ее словам, пока сложно сказать, как подействует смягчение условий карантина на общую статистику заболеваемости, но, очевидно, что общество уже поняло, как надо жить с этим вирусом.

"Я думаю, мы кое-чему научились: наше поведение позволяет вовремя выявлять заболевших", – сказала специалист. Однако она попросила жителей быть внимательными и осторожными.

Особенно, заметила Размувене, люди должны оценивать свои потребности, как перед лицом смягчения карантина, так и перед приближающимися праздниками (днем Матери). Очаги вируса еще есть и, могут появиться новые, считает эпидемиолог.

"Еще будут новые очаги, они есть и сейчас. Но их вовремя выявляют и локализуют, все делают своевременно", – сказала она, прибавив, что после того как открыли Неменчине, жители этого городка должны быть осторожнее других жителей страны.

"Мы все должны быть внимательными, поскольку сейчас действует карантин, но Неменчине был закрыт целую неделю, его жителям дали возможность сдать анализы – это надо делать активнее... Риск есть на всей локальной территории, жители должны быть немного внимательнее", – обобщила она.

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