В Литве жестоко убит 20-летний приехавший в отпуск эмигрант

В пятницу поздно вечером, в 22.30 ч., в Радвилишкисе, на ул. С.Даряус ур С.Гирено, был убит 20-летний Лоренас Мицкус. Молодой человек в феврале прилетел в отпуск из Англии.

Мицкус в Литве не работал и не учился, поскольку приехал на родину ненадолго. Он вернулся, чтобы отметить свой юбилей - 20 лет. Однако карантин смешал его планы.

Мать Мицкуса находится в Англии, приехать она сюда быстро не сможет из-за закрытых границ. Полиция Шяуляйского округа попросила женщину приехать до понедельника, но она опасается, что не сможет попасть ни на допрос, ни на похороны. Женщина боится, что ее сына похоронят до ее приезда.

Местные жители говорят, что на Лоренаса напали впятером. Молодого человека кололи ножом, кроме того, падая, он сильно ударился головой об асфальт. Обстоятельства убийства выясняет полиция.

Представитель полиции Гайлуте Смагрюнене 25 апреля сказала DELFI, что уже задержан подозреваемый, проводят допрос.

Данные полиции об этом деле отличаются от слухов, которые ходят в Радвилишкисе.

По данным полиции, поступило сообщение по номеру 112 о том, что на улице лежит пострадавший. Врачи 20 минут делали искусственное дыхание и массаж сердца, пытаясь вернуть молодого человека к жизни, но тщетно.

На месте происшествия находился нетрезвый (2,58 промилле) 26-летний житель Радвилишкиса. Он сказал, что пострадавший - его сосед. Они ввязались в драку с двумя молодыми людьми, которые с места происшествия скрылись.

Когда на месте работала полиция, к стражам порядка подошли двое нетрезвых молодых людей. У одного из них (20-летнего, 1,5 промилле) кулаки были в крови. Он сказал, что на этом месте он и его друг дрался с двумя другими молодыми людьми. Выясняли отношения из-за девушки.

Подозреваемого задержали. Его подозревают в убийстве и нарушении общественного порядка.

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