Эпидемиолог: ситуация в Литве стабилизировалась

В Литве ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, но инфекция никуда не исчезла, предупреждает эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.

"Тесты, результаты которых мы получаем каждый день, так вот, из общего числа проверенных образцов положительные составляют меньше 1%, если считать количество положительных на 100 образцов. И это при дом, что до объявления карантина это количество составляло 5-6%, а то и 10%", – сказала LRT Размувене.

По ее словам, несмотря на то, что ситуация в Литве стабилизировалась, новые случаи все еще фиксируют. А это значит, что вирус еще распространяется, но он находится под контролем.

Напомним, что карантин в Литве был введен 16 марта. Сейчас он продлен до 11 мая. Правительство ввело некоторые смягчения условий карантина.

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