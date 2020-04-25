За сутки в Литве установили 16 новых случаев коронавируса

ru.DELFI.lt

По данным на 7.00 ч. 25 апреля, в пятницу в Литве установили 16 новых случаев коронавируса. Проверено 7956 образцов, 460 человек выздоровели.

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 25 апреля: Подтвержденные случаи: 1426

За пятницу новых случаев: 16

За пятницу проверени: 7956 образцов

Всего проверено: 98 948 образцов По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 21.00 ч. 24 апреля: Количество скончавшихся: 42 Выздоровели: 460 (из них 94 - врачи) Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: