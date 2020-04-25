В некоторых салонах красоты все места заполнены на месяц вперед кое-где поднимают цены

С 27 апреля в Литве открываются парикмахерские и салоны красоты. Выясняется, что попасть к мастеру не так-то и просто, очереди впечатляют. Владельцы салонов говорят, что не успевают отвечать на звонки, чтобы обслужить всех желающих, им придется работать дольше.

Руководитель платформы Treatwell, через которую жители могут записаться к парикмахеру, Мария Антанайтите сказала Delfi что регистрируется большое количество клиентов.

"Например, в среду перед принятием постановления правительства, количество регистраций увеличилось на 80%, по сравнению с количеством регистраций за неделю до этого, поскольку клиенты уже надеялись на открытие.

А после принятия постановления количество регистраций выросло на 450%", – сказала Антанайтите.

По ее словам, чаще всего клиенты регистрируются на покраску волос. Потом идет стрижка, услуги брадобреев и маникюра, гелевый маникюр и наращивание ногтей.

Количество резерваций зависит от салона, но в самых популярных все места уже заняты на месяц и больше вперед. Она отметила, что клиенты записываются сразу на несколько услуг, например, на покраску, стрижку и маникюр.

Платформа позволяет видеть цены. На вопрос не выросли ли они, Антанайтите сказала, что наблюдает две стратегии.

"Одно, возможно, более популярные мастера, где занятость большая, подняли цены, другие – пытаются привлечь как можно больше людей и делают скидки. Тактики разные", – сказала она.

Delfi общался с главой салона Sfinksas Артурасом Нумседисом.

"Когда власти сообщили, что с понедельника можно будет работать, телефон не смолкает, я его все время ношу с собой. Люди пишут эл. письма, регистрируются по интернету. Самая популярная услуга сейчас - стрижка", – сказал он, заметив, что слышал, что многие мужчины во время карантина пытались стричься сами или их стригли жены, поэтому он пошутил, сказав, что хочет посмотреть на результат.

"На понедельник все занято, практически заполнены все места на неделю. Мы даже будем работать дольше. Обычно мы работали с 9 до 20 ч., в субботу с 9 до 16 ч., сейчас две недели будем работать с 8 до 21 ч., включая субботу и воскресенье", – сказал он.

Время работы станет таким не только из-за спроса, но и потому, что невозможно принять столько клиентов, сколько принимали раньше.

"У нас в соответствии с требованиями, за раз можно стричь 3 человек, а так стригли 5", – сказал он, заметив, что дополнительный вызов - работа в перчатках. Он сказал, что в их парикмахерской цены не изменятся.

"Цены мы поднимать не планировали, и мысли такой не было", - сказал он.

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