Выпавшая из окна 18-летняя девушка скончалась в автомобиле скорой помощи

ru.DELFI.lt

В ночь на 25 апреля, в 1.48 ч., в Каунасе, на ул. Э.Ожешкенес, у дома обнаружили выпавшую из окна девушку (2002 г.р.).

От полученных травм она скончалась в автомобиле скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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