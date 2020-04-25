Что надо знать о летней резине: какой должна быть глубина протектора

С начала апреля в Литве официально разрешено менять зимнюю резину на летнюю, и по мере потепления водители спешат менять резину. Менять резину рекомендуют и эксперты, отмечая, что зимняя резина не всегда обеспечивает безопасность.

Существенная черта в деле смены резины - температура воздуха – 7 градусов тепла. Если температура не бывает ниже этой отметки, то лучший выбор - летняя резина. Однако утром и вечером до сих пор достаточно холодно, а водители чаще всего ездят с утра и в вечерние часы.

Именно от температуры зависит, как резина ведет себя на дороге. Зимняя резина более мягкая, это важно при низких температурах. Но по мере потепления, из-за мягкости резины удлиняется тормозной путь. Иными словами, там, где автомобиль на летней резине просто остановится, авто на зимней резине будет скользить.

Это особенно заметно при резких маневрах: если на дороге неожиданно появится препятствие, то тот водитель, который не сменил резину, не только проедет дальше, но и столкнется с проблемами при маневрировании.

Летняя резина – еще не все

Но мало знать, что на автомобиле установлена летняя резина. Сначала надо проверить, какой глубины у нее протектор и посмотреть, сколько лет покрышкам.

Обычно говорят, что летнюю резину можно использовать долго, но эксперты говорят, что такое мнение бытует от того, что резина не теряет свою форму, когда другие качества явно уже утрачены.

Если водитель не помнит, сколько лет резине, то выяснить это можно по цифрам на боковой стороне покрышки. Первые две цифры из 4 указывают на неделю, а последние - год производства. Например, 1219 значит, что покрышка была произведена на 12-й неделе 2019 года.

Кстати, надо знать, что если резина была произведена до 2000 года, то там будут всего 3 цифры: первые две указывают неделю, а последняя - год. Например, 189, означает, что покрышку произвели на 18-й неделе 1999 года.

Если в ПДД не указано, покрышки какого возраста можно использовать, то указано, что минимальная глубина протектора может быть 1,6 мм. И несмотря на то, что это легальная допустимая глубина, чтобы обеспечить безопасность, водителю нужна резина глубиной протектора 3-4 мм. Такая резина обеспечит безопасность во время езды по мокрой поверхности.

Надо знать, что глубину протектора измеряют там, где он больше всего изношен. И если там глубина меньше 1,6 мм, ездить небезопасно: грозит не только штраф, но и лишение техосмотра.

Что делать после зимы

Если летняя резина не новая, то перед ее установкой надо проверить ее состояние: осмотреть, нет ли неровностей, других дефектов, которые влияют на безопасность.

Если резина установлена на диски, надо проверить, не деформированы ли диски, сбалансировать их. Это обеспечит отсутствие ненужной вибрации. Наконец – резину надо правильно накачать. Даже если всю зиму резина была на дисках, она лежала, поэтому давление в ней снизилось.

Хорошо накачанные покрышки не только изнашиваются равномерно, но и отличаются нормальным тормозным путем и снижают расход топлива.

Есть исключения

Однако этот сезон в Литве необычный: из-за карантина водителям разрешают ездить на зимней резине до его окончания, водителям дано время на смену резины – 14 дней после окончания карантина. Эксперты отмечают, что те, кто ездит на зимней резине должны помнить - качества резины меняются, автомобиль будет вести себя на дороге иначе.

Это особенно актуально для тех, кто использует зимнюю резину с шипами, поскольку в таком случае тормозной путь на асфальте значительно увеличивается, сложно маневрировать, резина вызывает много шума, растет расход топлива.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.

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