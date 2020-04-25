На призыв Национального центра крови откликнулась жена президента: в понедельник сдаст кровь

Супруга президента Литвы Диана Науседене откликнулась на призыв Национального центра крови и в понедельник сдаст кровь. Такое решение она приняла после пятничного сообщения о том, что не хватает крови всех групп, а потребности остаются высокими.

"Чтобы врачи могли спасти здоровье и жизнь каждого из нас, им нужны ресурсы. Я хочу показать пример и призвать людей: я доверяю Центру крови, не боюсь сдавать кровь. Не бойтесь и вы", – призывает супруга президента.

Месяц назад по инициативе Науседене начали создавать банк данных потенциальных доноров крови. Просили всех, кто никогда не сдавал кровь или делал это редко, но решились бы на это в экстремальной ситуации, регистрироваться в этот банк потенциальных доноров по эл. почте donorai@kraujodonoryste.lt или телефону +370 614 35940.

Тогда Науседене записалась в этот список и сказала: "Мы обязаны подготовится к экстремальным случаям. Я заполнила все необходимые документы и как только Центр крови обратится, я приеду и сдам кровь. Давайте будем готовы реагировать на просьбы врачей".

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