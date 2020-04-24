Науседа: БелАЭС не будет препятствием в общении Литвы и Беларуси

Литва не меняет своей позиции по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако две страны будут общаться по заботящим их вопросам, утверждает президент Литвы.

По словам Гитанаса Науседы, который в четверг общался по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, он услышал заверения в том, что проблема БелАЭС не станет препятствием в отношениях двух стран.

"Я очень прямо спросил белорусского президента, сказав, что наша позиция по БелАЭС и не закупке электроэнергии с этой станции остается неизменной: не станет ли этот аспект препятствием в общении и по другим вопросам? Его ответ был однозначным: нет, это не станет препятствием, и мы сможем обсуждать все вопросы, по которым есть возможность прийти к соглашению", – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли вето Литвы на соглашение ЕС и Беларусе об основах партнерства, Г. Науседа дал понять, что вопрос связан именно с БелАЭС.

"Что касается партнерства все очень просто, и вчера было четко названо: мы (Литва – BNS) действительно трактуем БелАЭС как угрозу нашей как экологической, так и национальной безопасности. Необходимо предпринять все меры, чтобы стресс-тесты, рекомендации были реализованы еще до начала эксплуатации БелАЭС", – сказал президент.

По его словам, глава Беларуси заверил, что эта страна "не будет спешить искусственно ускорять этот процесс за счет безопасности", поскольку после Чернобыльской катастрофы Беларусь также заинтересована в безопасности собственных граждан.

Литва утверждает, что БелАЭС, находящаяся в 50 км. от Вильнюса, строится с нарушением стандартов безопасности и природоохраны. Минск обвинения отметает.

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