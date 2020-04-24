Литовские компании объединяются для производства медсредств

В лечебные учреждения Литвы вскоре поступят 300 тыс. пар литовских одноразовых бахил. Впервые медицинские средства производятся кластером – по инициативе нескольких объединенных компаний, и это позволяет Литве думать и об их экспорте в будущем, заявили представители правительства.

Производство бахил инициировала компания B-link pharma, их производят предприятия Lelija, Vixit, Geba и Vilkma, сырье поставляют Plasteda и Guminukas, а логистикой занимается Justida.

"Очень приятно, что не только наши медики, но и наша промышленность участвует в этом процессе, поэтому деньги остаются в Литве, работают наши работники, наши компании", – заявил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

По словам временного министра экономики Жигимантаса Вайчюнаса, инициатива совместной работы компаний может стать преимуществом не только на внутреннем, но и на экспортном рынках.

"Сегодня у нас есть кластер, совместная инициатива нескольких компаний, как в поставке, так в логистике и в самом производстве продуктов. Это позволяет нам получить определенное преимущество не только в местном производстве, но и думать о перспективе экспорта", – заявил на пресс-конференции Ж. Вайчюнас.

Он также сказал, что министры экономики стран ЕС подчеркивают важность поощрения местного производства перед лицом пандемии коронавируса.

Глава агентства поощрения предпринимательства Versli Lietuva Дайна Клепоне сказала, что товары литовского производства дороже китайских, но важно, чтобы приоритет отдавали именно им.

"Если посмотреть в ретроспективе, что случилось, когда Китай вступил во Всемирную организацию торговли, то большая часть литовского текстильного сектора, многие заказы сократились. Сейчас единое мнение не только Америки, но и ЕС заключается в том, что мы должны вернуть часть производства именно стратегически важных товаров обратно в наши страны", – подчеркнула Д. Клепоне.

По ее словам, сейчас в Литве достаточное количество средств личной защиты, поэтому стараются расширяться и искать новые рынки, чтобы можно было экспортировать часть продукции.

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