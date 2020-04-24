В Вильнюсе свободные места дарят уличным кафе, вводят талоны

Вильнюсский муниципалитет, реагируя на проблемы, с которыми кафе и рестораны столкнулись во время карантина, на время этого сезона открывает для кафе все общественные пространства. Также стартует проект Talonai.lt, который побуждает вильнюсцев поддержать любимые рестораны и покупать талоны на будущее. Надеются, что эти меры, дадут ресторанам возможность пережить карантин.

"Мы понимаем всю сложность ситуации – надо обеспечить безопасное расстояние, а вильнюсские узкие улицы для этого не приспособлены. Поэтому мы дарим ресторанам городские площади, скверы и закрытые улицы – ставьте там столики, работайте, сохраняйте рабочие места и живой город. Город поможет вам, чем сможет", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.

Муниципалитет представил карту, на которой указал 18-мест, включая Ратушную площадь, ул. Вокечу, площадь Европы, проспект Гедиминаса, сквер Сирвидаса и другие места Старого города – там рестораны смогут оборудовать уличные кафе. Такие мест в городе может появиться больше.

Dovanojamų vietų lauko kavinėms žemėlapis Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Вильнюсский муниципалитет взял под свою опеку проект Talonai.lt, который предлагает кафе, ресторанам и барам бесплатно регистрироваться, а вильнюсцев – покупать услуги своих любимых мест уже сейчас, а воспользоваться купонами позже – чтобы в сложный период эти места не разорились.

Муниципалитет поможет заведениям общепита еще двумя способами: в этом сезоне фургоны, в которых продают еду, могут стоять в любом месте города, для этого не нужно дополнительно согласовывать место стоянки, если есть разрешение на работу на территории хотя бы одного староства, а уличным кафе не придется платить сбор за 2020 год.

Пятое средство помощи муниципалитет объявит 27 апреля.

После того как кафе или ресторан выберет подходящее для себя место, где сможет установить свои столики, надо обратиться в муниципалитет по эл. почте gyvas@vilnius.lt до 29 апреля, тогда ресторанам раздадут места бесплатно на весь сезон и выдадут все необходимые разрешения все желающим. Это правило будет действовать до конца сезона.

Весь список средств помощи ресторанам и кафе можно найти здесь.

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