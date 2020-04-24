Аэропорты Литвы хотят частично возобновить полёты

В связи с тем, что из-за коронавирусного кризиса часть стран мира прекратила авиасообщение, глава объединяющей три аэропорта Литвы компании говорит, что для того, чтобы стабилизировать деятельность, сейчас главное - восстановить авиацию и досягаемость. Он также упомянул, что сейчас ведутся переговоры с Министерством транспорта и о финансовой помощи.

По словам Марюса Гельжиниса, сначала можно было бы возобновить полёты в такие авиационные хабы, крупные аэропорты, как Франкфурт, Копенгаген, Варшава.

"Прежде всего, и для самой страны было бы важно восстановить досягаемость, мы бы ориентировались на основные хабы. Скорее всего, это были бы Франкфурт, Копенгаген и, возможно, Варшава. А потом, вторым шагом было бы возобновить те полёты, которыми наши люди, работающие за рубежом, хотели бы путешествовать и вернуться в те места, где они работали", - сказал BNS в пятницу глава компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").

Lietuvos oro uostai прогнозирует, что восстановление рейсов может начаться в середине мая, когда будет принято решение правительства отменить ограничения на пассажирские рейсы.

По словам М. Гельжиниса, с Министерством коммуникаций и транспорта согласуется помощь для стабилизации работы аэропортов. Он отметил, что речь идет о повышении уставного капитала, и о порядке выплаты дивидендов. Он не раскрыл, доходы какого размера требуются аэропортам, однако подчеркнул важность стабилизации денежного потока и оживления авиации.

Вице-министр коммуникации и транспорта Владислав Кондратович подтвердил BNS, что готовится план действий, пересматривается деятельность не только аэропортов, но и всего сектора путей сообщений.

"Сейчас подготавливают стратегию, правление вместе с аэропортами готовит план действий в условиях Covid-19, нужно пересмотреть и стратегические планы, и намеченное прежде развитие, в начале следующей неделе планируется обсуждение", – сказал вице-министр BNS.

Он пока не детализировал конкретных мер, обещал назвать их на следующей неделе.

За три месяца этого года аэропорты страны обслужили 1,104 млн пассажиров – на 16,4% меньше, чем в прошлом году, а только в марте – 202 тыс. пассажиров, что на 56% меньше. Количество рейсов во всех аэропортах страны в первом квартале составило 12,3 тыс. – на 7,8% меньше, чем в прошлом году.

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