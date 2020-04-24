Национальный центр крови обращается за помощью: не хватает крови всех групп

После того как в Литве был объявлен карантин, сократилось количество доноров. Национальный центр крови обращается к обществу и просит о помощи, сказано в пресс-релизе.

"Как можно было предположить, в карантин сократилось количество доноров, а потребность в крови остается высокой. Несмотря на то, что во время карантина плановые операции быки остановлены, кровь нужна во время сложных родов, травм, ожогов и др. случаях, когда речь идет о спасении жизни людей. Также, кровь необходима для лечения онкологических и других заболеваний", – сказала врач центра Ева Линкявичюте.

Доноров на сегодняшний момент приходит слишком мало, чтобы восполнить потребности в крови.

"Мы благодарны тем, кто не равнодушен и спешит на помощь. Сегодня ситуация такова, что не хватает крови всех групп. Мы хотим обратить внимание общества на то, что и во время карантина сдавать кровь безопасно. Центр крови - это не лечебное учреждение, здесь вы не встретитесь с больными", – сказал директор центра Даумантас Гутаускас.

Отделения центра есть в Вильнюсе, на ул. Жолино, 34, и Упес, 9, в ТЦ CUP), в Каунасе на пр. Витауто, 13, в Клайпеде, на ул. Найкупес, 28, в Шяуляй, на ул. С.Дауканто, 90, в Паневежисе на ул. Нямуно, 75.

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