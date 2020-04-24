Синоптики сообщают, какая погода в Литве ожидается на выходных

В пятницу днем над Литвой установится зона низкого давления. Ожидается переменная облачность, больше всего облаков будет на юге и на востоке, там местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть западный ветер, сила ветра 6-11 м/с. День будет очень теплым, температура поднимется до 15-18 в Дзукии и Сувалькии. Прохладнее будет на севере: в Тельшяй 14, в Шяуляй и Утене около 15, в Паневежисе около 16 градусов. Прохладнее всего будет на взморье – около 11 градусов.

В субботу ночью облака станут рассеиваться, местами пройдет дождь. До утра будет выше нуля, 1-6 градусов тепла. Днем усилится северо-западный, северный ветер, на юге его порывы составят 15 м/с. Похолодает: в Вильнюсе будет 11, в Каунасе около 13, в Утене и Паневежисе 11, а в Клайпеде и Шяуляй 10 градусов. Осадков будет немного, небольшой дождь возможен лишь на востоке.

В воскресенье особых осадков также не будет, однако днем небольшой дождь ожидается на западе страны. Будет дуть северо-западный ветер. Ночью на востоке ожидаются заморозки 1-3 градусов, на западе будет около 0, у моря будет 3-5 градусов тепла. Днем будет 8-12 градусов выше нуля.

В понедельник установится зона высокого давления, вероятность дождя невелика. Ветер будет дуть переменного направления. Ночью будет ниже 0, у моря – 2-5 градуса тепла. Днем порадует не только солнце, но и тепло до 10-15 градусов.

Во вторник потеплеет еще больше. Ночью будет 0-5 градусов тепла, днем 13-16 выше нуля, на юго-западе до 17-18 градусов. Осадки снова будут маловероятны.

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