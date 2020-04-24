По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 24 апреля:

Подтвержденные случаи: 1410

За четверг новых случаев: 12

За четверг проверен: 7401 образец

Всего проверено: 90 992 образец

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 21.00 ч. 23 апреля:

Количество скончавшихся: 40

Выздоровели: 430 (из них 91 - врач)

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