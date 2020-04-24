За сутки в Литве установили 12 новых случаев коронавируса

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По данным на 7.00 ч. 24 апреля, в четверг в Литве установили 12 новых случаев коронавируса. Проверен 7401 образец. 430 человек выздоровели.

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 24 апреля: Подтвержденные случаи: 1410 За четверг новых случаев: 12 За четверг проверен: 7401 образец Всего проверено: 90 992 образец По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 21.00 ч. 23 апреля: Количество скончавшихся: 40 Выздоровели: 430 (из них 91 - врач) Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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