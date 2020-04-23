Глава Минздрава Литвы заговорил о будущем: придется привыкать к иной реальности

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене представили новости, связанные управлением ситуацией, вызванной коронавирусом в Литве. Министр акцентирует, что несмотря на улучшение ситуации, она все еще остается угрожающей. Кроме того, Верига заговорил о будущем, по его словам, придется привыкать к иной реальности.

Министр напомнил, что карантин в Литве никто не отзывал.

"Я чувствую некоторые настроения, и в социальных сетях, и вообще. Хочу напомнить, карантин не отозван, опасность для жизни не исчезла. Хочу обратиться к тем, кто находится в группе риска. Вы ни в коем случае не должны расслабляться и посещать общественные места, спешить в магазины", – сказал Верига.

Министр предупредил – если люди из группы риска начнут жить в обычном ритме, будут ходить в магазины, общаться с молодежью, может быть так, что новостей о снижении заболеваемости через несколько недель не будет.

"Ситуация хоть и улучшается, но остается угрожающей. Страны, которые ослабляют режим, наблюдают ухудшения, давайте не будем такой страной, которая безответственным поведением сломает все, что было достигнуто", – сказал глава Минздрава.

По его словам, в общественном пространстве есть новости о призыве проводить тестирование с помощью быстрых тестов.

"Ни одному ведомству не дали разрешение проводить такое тестирование. Это значит, что те учреждения, которые это предлагают, делают это нелегально. Поэтому призываю и пациентов и сами учреждения вести себя ответственно", – сказал министр.

На вопрос, сколько еще в Литве будут длиться ограничения, министр ответил,что чем дальше, тем меньше ограничений будет оставаться.

"Но в определенном смысле нам придется приспособиться к несколько иной реальности. Пока не появятся лекарства или вакцина, пока мы не узнаем, на какое время формируется иммунитет и как он формируется, ведь сегодня ответа на этот вопрос нет, нам он не известен. Пока придется приспособиться, понять, что больших массовых мероприятий еще долго не будет. Но это не значит, что люди вечно должны сидеть дома. Особое внимание надо уделять людям старшего возраста, это делают и другие страны", – сказал Верига.

По словам министра, нельзя забывать о гигиене рук, о сохранении резерва в сфере здравоохранения. Пока не будет лекарств и вакцины, пока не будет информации о вирусе, придется жить в условиях с действующими ограничениями.

Он напомнил и о том, что на следующей неделе правительство будет решать вопрос возобновления проведения некоторых плановых операций.

Верига объяснил и ситуацию с детскими садами. По его словам, правительство не давало разрешение на их массовое открытие.

"Установка, о которой говорило правительство, только уточняющая. Она означает то же самое, что было прежде - муниципалитеты должны предоставлять услуги по уходу за детьми только в крайних случаях, когда у работающих родителей нет возможности о них позаботиться. Муниципалитет делал это и до сих пор. Эта информация о том, будто правительство массово открывает детские сады, это не так, это было бы безответственным шагом", – сказал Верига.

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