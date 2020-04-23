Науседа предложил Лукашенко помощь медсредствами, выразил озабоченность по БелАЭС

В четверг во время беседы с главой Беларуси Александром Лукашенко президент Литвы Гитанас Науседа предложил помощь в виде медицинских средств для борьбы с коронавирусом, а также выразил озабоченность в связи с Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), сообщила советник президента.

Это была первая беседа президентов Литвы и Беларуси после десятилетнего перерыва.

В распространенном комментарии для СМИ советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите отметила, что в ходе беседы "состоялся обмен мнениями о мерах по предотвращению распространения вируса в обеих странах".

"Руководитель нашей страны предложил Беларуси, в случае необходимости, помощь медицинскими средствами, поскольку Беларусь подала просьбу о помощи Евросоюзу", – сказала она.

По словам А. Скайсгирите, также обсуждалось обеспечение транзита товаров между странами. По ее словам, Г. Науседа придерживается позиции о том, что страны, традиционно интенсивно сотрудничающие в транспортной сфере, "в данный достаточно сложный период обязаны обеспечить непрерывное передвижение товаров", а также создать условия для перевозчиков Литвы и Беларуси по осуществлению транспортных перевозок через границу.

"Также был повод поблагодарить президента Беларуси за сотрудничество в возвращении литовских граждан, туристов, из третьих стран через белорусскую территорию в Литву", – отметила президентский советник.

Она также сказала, что Г. Науседа "выразил очень глубокую озабоченность" по поводу БелАЭС и предложил помощь в диверсификации поставок источников энергии.

По ее словам, Г. Науседа отметил, что избранное место для БелАЭС рядом со столицей Литвы является "болезненным аспектом не только в отношениях Литвы с Беларусью, но и в отношениях Евросоюза".

"Он акцентировал, что вопрос безопасности станции в Беларуси должен решаться на самом высоком, президентском уровне, а требования стресс-тестов ЕС должны быть реализованы еще до запуска БелАЭС", – сказала советница.

"Мы считаем, что строительство станции также является дополнительным бременем для белорусской экономики, поскольку используются кредиты, предоставленные России, которые, конечно, придется возвращать. Что делать в этой ситуации, чтобы вернуть независимость Беларуси от российских ресурсов и инфраструктуры – президент предложил реально диверсифицировать источники энергии в Беларуси", – сказала она.

Также, по словам советника, обсуждались вопросы культуры, науки, прав человека.

По словам А. Скайсгирите, Г. Науседа считает, что было положено "хорошее начало", когда страны вместе организовали похороны лидеров Восстания 1863-1864 годов в Вильнюсе. Он также предложил, чтобы в 2022 году, когда будет отмечаться 500-летие первой печатной книги Франциска Скорины в Восточной Европе, обратиться вместе с Беларусью к Еврокомиссии, чтобы объявить 2022-ый год годом Ф. Скорины.

Позднее в четверг Г. Науседа пообщается с президентом Израиля Реувеном Ривленом, с главами стран Балтии и Северной Европы.

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