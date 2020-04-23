Министр здравоохранения: от массового тестирования медиков отказались, так как часть их работает из дома

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что от намерения проверить на коронавирус всех медицинских работников без разбора пришлось отказаться, так как часть их работает из дома и не сталкивается с риском заражения.

Так А. Верига прокомментировал на пресс-конференции вступившие в силу на этой неделе свои собственные распоряжения о том, что отказываются от массового тестирования медиков, а также от положения о том, что они должны тестироваться повторно, спустя 7 дней после первого теста.

По его словам, медики по-прежнему остаются одной из наиболее интенсивно тестируемых групп, но сначала тестируются те, кто сталкивается с опасностью коронавируса непосредственно. Он сказал, что массовое тестирование медиков проводится в больницах по длительному уходу, в домах престарелых.

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