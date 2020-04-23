Электроэнергия в Литве может подешеветь на 11%, а газ – почти на 22%

BNS ru.DELFI.lt

В связи с тем, что на мировых рынках продолжают падать цены на энергоисточники, электроэнергия и газ в Литве с июля для некоторых потребителей могут подешеветь более значительно, чем сообщалось раннее.

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