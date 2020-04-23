Новый вброс дезинформации прокремлевских СМИ - против Билла Гейтса

Кризис, возникший в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, демонстрирует новые направления в сфере дезинформации — новые типы теорий заговора и новых "злодеев". Основатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс за последние несколько недель сам того не ведая возглавил некую организованную кампанию, пишет EUvsDisinfo.

Гейтс никогда не был частым "гостем" базы данных дезинформации. До вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 он появлялся там дважды: один раз в 2017 году и один раз в конце 2019 года. Но с начала февраля 2020 года по настоящее время он появляется в каждом выпуске "Обзора дезинформации": в материалах на арабском, русском, английском, испанском, румынском, грузинском и немецком языках. И во всех этих материалах содержатся предположения о том, что Билл Гейтс так или иначе ответственен за вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. Подобные заявления транслируются средствами массовой информации, принадлежащими Вооруженным силам Российской Федерации: агентством Спутник и изданием, которое находится под управлением Российской академии наук.

Жадность и жестокость

Обвинения против Гейтса следуют двум основным клише. Одно из них настаивает на том, что Билл Гейтс имеет денежные интересы в этой пандемии, а его благотворительная деятельность — это всего лишь ширма обычной капиталистической жадности. Попытки заработать на болезнях людей — это, безусловно, плохо. Но прокремлевские СМИ предлагают еще худшие причины деятельности г-на Гейтса в области глобального здравоохранения: сокращение населения! Согласно прокремлевским СМИ, Билл Гейтс по всей видимости заинтересован в создании тяжелых экономических условий, которые привели бы к уменьшению числа людей на планете. Подобные заявления можно найти на вышеупомянутом сайте, который находится под управлением Российской академии наук:

"Возможно, мы наблюдаем полный крах нашей западной экономики и растущий уровень страдания масс. Что будет с этими людьми без работы, без доходов, ведь многие из них могут также потерять свои дома, так как они не смогут оплачивать ипотечные кредиты или арендную плату? Они могут умереть от голода, всевозможных болезней, отчаяния — вот оно, желаемое сокращение мирового населения, к которому стремятся Билл Гейтс и Рокфеллер со товарищи. Это может быть частью и началом их зловещего евгенического плана".

Клише о сокращении населения стало крайне часто упоминаться в прокремлевской дезинформационной экосистеме во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Однако подобные примеры появлялись уже в 2016 году. Самый старый пример дезинформации в нашей базе данных в отношении Билла Гейтса также относится к этому зловещему плану— это трансляция на российском федеральном телевидении в 2017 году.

Злобные мальтузианцы

Время от времени в этом контексте встречается термин "мальтузианец". Он относится к английскому философу 18-го века Томасу Роберту Мальтусу, который выдвинул теорию о конфликте между ростом населения и уровнем жизни. Некоторые примеры дезинформации с "участием" Билла Гейтса, где упоминается этот термин, содержат предположения о том, что Билл Гейтс хочет избавиться от большинства людей на планете Земля. Если взглянуть на несколько англоязычных веб-сайтов в прокремлевской экосистеме, можно заметить, что этот термин очень популярен в определенной ее части: например, на сайте Strategic Culture Foundation и на сайте его филиала Fort Russ News. Сайт Fort Russ News также очень явно поддерживает кампанию против Гейтса и создает предназначенные для распространения клеветы в отношении него хештеги.

Российские националистические СМИ с удовольствием присоединились к этой кампании и изображают Билла Гейтса злодеем с глобальными амбициями из фильмов о Джеймсе Бонде. Как правило, эти издания перепечатывают контент, взятый с международных сайтов альтернативных правых или с сайтов, посвященных теориям заговора.

В некоторой степени все это может служить своеобразной лакмусовой бумажкой для определения степени надежности источника информации. Профессиональные СМИ просто не участвуют в подобных играх. Все материалы профессиональных СМИ сосредоточены на самой вспышке коронавирусной инфекции — заговоры, теневые правители и злые гении не имеют к ней ни малейшего отношения. Любое СМИ, фантазирующее на тему теорий заговора и разбрасывающееся обвинениями направо и налево, как правило, не является надежным источником информации.

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