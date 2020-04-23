Представители бизнеса предлагают власти перевести людям на счет по 1358 евро

23 апреля на заседании парламента Литвы, посвященном ситуации крупного и малого бизнеса, выступили представители этой сферы и предложили план спасения пострадавших во время карантина компаний. Прозвучало предложение просто раздать людям помощь, чтобы поощрить потребление. По словам представителя малого и среднего бизнеса, размер выплаты мог бы равняться средней зарплате по стране.

Вице-президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что из 3000 компаний конфедерации работают лишь 60%, остальные объявили простой. В этих компаниях работают около 100 000 человек.

Он прибавил, что работают все крупные компании. Например, стабильные предприятия в секторе удобрений пока не сталкиваются с проблемами и за помощью не обращаются. Но проблемы начнутся через 2–3 месяца с приходом осени.

Янулявичюс убежден, что малый бизнес уже сейчас не может выжить, а у крупного еще есть время.

"Гарантии – один из важнейших моментов. Они позволят сдвинуть этот поезд, который может двигаться. Через 2–3 месяца остановится цепочка: страховые компании не будут гарантом наших покупателей, производственным не на что будет производить и мы столкнемся с долгим простоем. Маленький мячик легко пнуть – ему надо "здесь и сейчас", но он далеко не покатится (я говорю о малом бизнесе), средний соответственно - дальше, а большой катится еще дальше. Но когда он остановится, нужно будем много сделать, чтобы сдвинуть его с места", – сказал он, заметив, что бизнес положительно оценивает средства помощи правительства бизнесу, но пока осуществление проекта стоит.

Янулявичюс напомнил, что предприниматели сразу сказали - Invega не справится с количеством заявок. Он отметил, что подано 30 000 заявок, а одобрено 2200.

"Что касается выплат, нам не известен ни один получатель какой-то части тех 24 млн. евро, о которых говорит правительство. Из средних и крупных компаний никто ничего не получил", – сказал он.

Янулявичюс предлагает выделять деньги не бизнесу, а выплачивать их людям.

"Промышленники с самого начала говорят об этом – давайте раздавать деньги сразу людям. Если вы не доверяете бизнесу, то не надо ему денег давать, переводите стазу людям через ГНИ", – сказал он.

Третье названное Янулявичюсом средство – выдача кредитов и финансирование бизнеса через все структуры, не только через крупные банки, которые к этому якобы не готовы.

Председатель совета Литовского малого и среднего бизнеса Даля Матукене сказала, что все малые и средние предприятия, а также самозанятые люди на сегодняшний день платят 75% всех налогов и трудоустраивают 81,1% всех работающих в Литве людей, поэтому нужно искать помощь.

"Сколько налогов мы платим, на такую часть помощи и хотим претендовать. Мы также хотим претендовать на часть госзакупок", – сказала она.

Матукене одобряет идею выплаты субсидий напрямую людям. Она предлагает выплатить среднюю зарплату "на бумаге", т.е. по 1358 евро. По ее словам, благодаря этому заплатили бы налоги и не простаивали бы 300 000 человек.

"Если субсидий не будет в этой сфере, то через 3 месяца на счету Службы занятости будет уже не 300 000, а 500 000 безработных. Тогда будут простые цифры: каждый месяц безработным будут выплачивать 182 млн. евро, не получим 150 млн. евро и через год государство столкнется с сокращением ВВП на 10 млрд", – сказала она.

Чтобы выйти из создавшейся ситуации, сказала Матукене, в первую очередь надо выплатить субсидии малому и среднему бизнесу, выплатить людям налоги.

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