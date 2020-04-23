Выпад в Пренайском районе: ночью выбили окна в усадьбе и сожгли автомобиль Audi Q7

В ночь на 23 апреля, в 1.55 ч., мужчина (1986 г.р.) сообщил в полицию о том, что в Пренайском районе, в дер. Пакумприс, во дворе усадьбы горит его автомобиль Audi Q7.

Когда приехала полиция и пожарные, мужчина рассказал, что проснулся от того, что кто-то разбил два окна в его доме (окна выбили камнями). Тогда он увидел, что во дворе горит его автомобиль.

Мужчина сказал полицейским, что в усадьбе, которая принадлежит его матери, он живет около месяца, с начала карантина. Пострадавший сказал, что ему никто не угрожал.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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