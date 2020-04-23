Regitra объявила, когда возобновят сдачу экзаменов на категорию В

С 4 мая Regitra возобновит сдачу экзаменов на категорию В. На экзамены - как теорию, так и практику, можно будет зарегистрироваться с 27 апреля. В мае в отделениях возобновят и процесс выдачи водительских удостоверений зарегистрированным клиентам, которые не могут заказать документ по интернету.

С учетом ситуации в стране Regitra вводит сдачу экзаменов постепенно. На этой неделе экзамены сдают мотоциклисты и будущие водители грузовиков, с мая экзамены могут сдавать и будущие водители легковых авто. Экзамены будут принимать с понедельника по пятницу.

Всех клиентов Regitrа просит быть сознательными, надевать защитные маски и выполнять требования безопасности. Перед подачей документов работникам, необходимо дезинфицировать руки, соблюдать безопасное расстояние. За услуги рекомендуют платить банковской картой, а не наличными.

Всех клиентов просят при малейшем недомогании отменить визит.

Важно иметь в виду, что у посетителей могут измерить температуру тела, попросить подписать документ-подтверждение, что они не чувствуют никаких признаков болезни.

С подробной информацией о действующем порядке можно ознакомится на сайте Regitrа.

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