Представитель врачей: некоторые услуги вернуть просто необходимо

Представители врачей говорят, что просто необходимо вернуть пациентам некоторые услуги, которые не предоставляют во время карантина.

"Некоторые услуги вернуть необходимо, поскольку те хронические заболевания, лечение которых может быть на какое-то время отложено, не могут вечно оставаться без лечения. Это состояние пуст незначительно, но все время ухудшается", – сказала LRT в четверг заместитель Литовского союза врачей Юргита Сеёнене.

"Есть такие болезни, с которыми уже надо справляться. Мы слышим сигналы коллег - состояние некоторых пациентов из-за этих хронических заболеваний ухудшилось, из-за того, что и анализы не делают, и процедуры не проводят, часть этого надо вернуть", – сказала врач.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига 22 апреля сказал, что сначала возобновят предоставление плановых процедур, рекомендованных экспертами.

По его словам, в числе приоритетов упоминают болезни, которые могут привести к тяжелым последствиям и смерти пациентов.

Плановое лечение пациентов будет организовано по региональному принципу.

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