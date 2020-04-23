Накануне дня рождения исполнителя Драгунаса воры обчистили его усадьбу

23 апреля литовский исполнитель Эгидиюс Драгунас празднует свой день рождения. Однако накануне он получил неприятный "сюрприз". Воры обчистили его усадьбу.

"Я приехал в усадьбу, чтобы отметить день рождения, не нашел ни мангала, ни лавок, ни стола, ни любимого трактора. Были гости. Поэтому я хочу дать 10 000 евро тому, кто найдет воров. Очень хочу познакомиться с теми, кто заходит ко мне в гости", – писал в социальной сети исполнитель известный в Литве как SEL.

Он сказал, что жалко не вещей, которые кузнецы ему делали на заказ. Драгунас сказал, что самое неприятное, что человек строит усадьбу на месте, где жили его предки, чтобы почтить этот край, вешают триколоры, а кто-то приходит и крадет чужие вещи.

"Были моменту, когда у меня не было денег на еду, но я так не поступал. Противно", – возмущался Драгунас.

Он поделился снимками, на которых видно, что приехала полиция, сняла отпечатки пальцев. Начато расследование.

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