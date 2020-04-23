По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 23 апреля:

Подтвержденные случаи: 1398

За среду новых случаев: 28

За среду проверено: 6798 образцов

Всего проверено: 83 591 образец

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 19.00 22 апреля:
Количество скончавшихся: 38

Выздоровели: 399 (из них 87 - врачи)

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