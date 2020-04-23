За сутки в Литве установили 28 новых случаев коронавируса

ru.DELFI.lt

По данным на 7.00 ч. 23 апреля, в среду в Литве установили 28 новых случаев коронавируса. Проверено 6798 образцов. 399 человек выздоровели.

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 23 апреля: Подтвержденные случаи: 1398 За среду новых случаев: 28 За среду проверено: 6798 образцов Всего проверено: 83 591 образец По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 19.00 22 апреля:

Количество скончавшихся: 38 Выздоровели: 399 (из них 87 - врачи) Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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