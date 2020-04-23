По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 23 апреля:
Подтвержденные случаи: 1398
За среду новых случаев: 28
За среду проверено: 6798 образцов
Всего проверено: 83 591 образец
По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 19.00 22 апреля:
Количество скончавшихся: 38
Выздоровели: 399 (из них 87 - врачи)
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!